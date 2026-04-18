Il celebre compositore Astor Piazzolla, noto come il re del tango, torna protagonista con le sue musiche. A accompagnare le sue composizioni ci sono le coreografie del Balletto di Roma e la voce narrante di Vincenzo Bocciarelli. Lo spettacolo unisce musica, danza e narrazione in un evento che mira a celebrare la figura e l’opera del compositore argentino. La performance si svolge in un contesto che unisce arte e cultura.

Il tango di Astor Piazzolla, le coreografie del Balletto di Roma e la voce narrante di Vincenzo Bocciarelli. Oggi alle 21 e domani alle 17, sul palco dei Rinnovati la stagione teatrale propone ‘Astor, un secolo di tango’, il penultimo appuntamento del cartellone Sipario Rosso. E proprio oggi pomeriggio, a partire dalle 17.30, nella sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, sarà presentata la cartolina d’autore realizzata nell’ambito del progetto ‘Ludus’ e, a seguire, alle 18.15, la presentazione del libro ‘1960 passi di danza’ di Carmela Piccione, in dialogo diretto con artisti e protagonisti della scena. Un racconto intimo e personale che usa la danza come chiave per parlare di identità, crescita e trasformazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il re del tango. Astor Piazzolla. Musiche e ballo

Argentine Tango: History, Passion, and Dance, From Buenos Aires with Love: The Story, Madero Show

Notizie correlate

Finale International Competition Astor Piazzolla: protagonista la Filarmonica LaudamoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) La...

Torna il "Teodora Tango Party", la maratona di tango che trasforma la città in capitale del balloDal 19 al 22 febbraio torna alle Artificerie Almagià di Ravenna il “Teodora Tango Party”, la maratona di tango che per quattro giorni attrae a...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Il re del tango. Astor Piazzolla. Musiche e ballo; Paolo Fresu, viaggio nelle sonorità sudamericane.

Il re del tango. Astor Piazzolla. Musiche e balloIl tango di Astor Piazzolla, le coreografie del Balletto di Roma e la voce narrante di Vincenzo Bocciarelli. Oggi alle 21 e domani alle 17, sul palco dei Rinnovati la stagione teatrale propone ‘Astor, ... lanazione.it

Teatri di Siena: Astor Piazzolla e il suo tango rivoluzionario sul palco dei RinnovatiIl Balletto di Roma ci conduce dentro l’universo di Astor Piazzolla, figura rivoluzionaria, capace di andare controcorrente e di trasformare profondamente il tango, portandolo oltre i suoi confini tra ... antennaradioesse.it

Il Balletto di Roma porta in scena l’universo di Astor Piazzolla con la voce narrante di Vincenzo Bocciarelli - facebook.com facebook