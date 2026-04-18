Il piano geniale della Ue | domeniche a piedi

E' stato reso pubblico un documento che propone diverse misure per affrontare la crisi energetica e ridurre i costi delle bollette. Tra le iniziative indicate ci sono l’introduzione dello smart working almeno una volta a settimana, limiti al riscaldamento domestico, tariffe ridotte sui mezzi pubblici e giornate in cui si invita a non usare l’auto privata. Il progetto mira a coinvolgere i cittadini in strategie di risparmio energetico e mobilità sostenibile.

Mentre la riapertura del canale di Hormuz potrebbe davvero rappresentare una svolta nel conflitto in Iran, con il rientro del pericolo di uno choc energetico prolungato, Bruxelles, invece, scommette sul prolungamento dell’emergenza, al punto che ha stilato un decalogo da Stato di crisi con tanto di ritorno dello smart working, case fredde o senza condizionamento, auto a passo d’uomo, giornate a piedi e incentivi all’uso delle biciclette. Pessimismo o mancanza di sincronia con gli eventi, Bruxelles dimostra ancora una volta di non riuscire a stare sul pezzo. Ecco quindi che sforna un mix di raccomandazioni agli Stati membri per indurre i cittadini a non mettere il naso fuori casa.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il piano geniale della Ue: domeniche a piedi Notizie correlate Emergenza carburanti, Pichetto non esclude razionamenti: “Ma non torneremo alle domeniche a piedi”È emergenza carburanti anche in Italia, alla luce degli sviluppi della guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz. La crisi energetica del 1973 e le domeniche a piedi. Oggi, cosa ci aspetta?Questo articolo sulla crisi energetica del 1973 è pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair in edicola fino al 14 aprile 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Keanu Reeves è un angelo impacciato nel film che sta conquistando Prime Video (nonostante il flop al cinema); Trump e la religione per giustificare la guerra: l'azzardo (a perdere) del tycoon; Paolantoni è John Falstaff, geniale Sir inglese, in Le allegre Comari di Windsor di Shakespeare al San Ferdinando dal 15 al 26 aprile; SportMediaset: Juve, le condizioni di Yildiz per la missione Champions Video. Stasera in TV, Filumena Marturano: il piano geniale di una donna per cambiare vitaFilumena Marturano: la storia della donna che inganna Domenico Soriano con un matrimonio in articulo mortis e rivela di avere tre figli, uno dei quali è suo. msn.com Al via il Piano per la programmazione triennale della ricercaFinanziamenti certi e un calendario dei bandi al servizio della programmazione: sono le novità introdotte nella ricerca con il Piano triennale previsto dalla legge di Bilancio 2026. Il decreto, ... ansa.it «Dopo questo l’Inter vincerà la Champions!» Il presidente dell’Inter ha pensato a un piano GENIALE È difficile crederci… Leggete cosa vuole fare l’Inter – nel primo commento sotto il post - facebook.com facebook