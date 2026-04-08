Il 2 dicembre 1973 si diffuse la direttiva chiamata «Austerity», in risposta alla guerra del Kippur, che aveva causato un forte aumento del prezzo della benzina, arrivato a 200 lire al litro. Questa misura mirava a ridurre i consumi di energia e promuovere comportamenti più sobri, come le domeniche senza auto. Oggi si parla di una possibile ripresa di alcune di queste pratiche, in un contesto di crescente attenzione alle questioni energetiche e ambientali.

Questo articolo sulla crisi energetica del 1973 è pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair in edicola fino al 14 aprile 2026. C’era la guerra del Kippur – Egitto e Siria contro Israele – i signori del petrolio avevano chiuso i rubinetti. Da noi la benzina, invece di costare 100 lire al litro, era schizzata a 200. I nostri depositi erano così vuoti che per decreto si fermò il traffico delle automobili. Fu una specie di gita scolastica nazionale. Tutti per strada con le biciclette, i pattini, i cavalli per chi li aveva, gli asinelli nelle campagne. I ragazzi e le ragazze a piedi che intanto facevano amicizia, si prendevano per mano sui viali così vuoti che sembravano tanti lungomare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La crisi energetica del 1973 e le domeniche a piedi. Oggi, cosa ci aspetta?

Lo Stretto di Hormuz è chiuso. Perché l’Italia rischia la crisi energetica peggiore dal 1973Largo appena 33 km nel punto più stretto, transitano circa 14-20 milioni di barili al giorno, pari al 20% del petrolio mondiale.

“Crisi energetica peggiore di quelle del 1973, 1979 e 2022 messe insieme”. Dopo gli attacchi a Kharg petrolio oltre i 115 dollari a barileDue settimane fa aveva parlato della “più grande minaccia alla sicurezza energetica globale della storia”.

1973 vs 2026: perché questa CRISI PETROLIFERA è diversa (e cosa DEVI sapere) pt.3 #investimenti

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