A Vimodrone è stato istituito un nuovo parco dedicato a Nilde Iotti e Tina Anselmi, due figure femminili importanti della storia italiana. La scelta di intitolare il parco a queste due donne mira a rappresentare la parità di genere nella toponomastica cittadina. L'inaugurazione si inserisce nelle celebrazioni del 25 aprile, giornata dedicata alla memoria della Resistenza e della lotta partigiana. La realizzazione è stata promossa dall’amministrazione comunale.

Parità nella toponomastica: un parco per Nilde Iotti e Tina Anselmi, Vimodrone rende omaggio alla partigiana, prima ministra della Repubblica e alla prima presidente della Camera, iniziativa di punta delle celebrazioni per il 25 aprile in città. "Un modo per colmare il divario con grandi uomini - spiega il sindaco Dario Veneroni - un messaggio per i giovani". È così che i giardini di via XV Martiri, accanto alla caserma dei Carabinieri, cambiano nome e diventano un luogo della memoria civile: lo spazio sarà intitolato alle due figure simbolo della storia repubblicana e dell’emancipazione democratica del Paese. L’iniziativa vuole essere molto...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il parco per Nilde Iotti e Tina Anselmi: "Parità anche nella toponomastica"

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"Credo che siano maturi i tempi per una donna al Quirinale. Questo anche grazie al lungo cammino compiuto dalla donne in questi 50 anni nella lotta per i diritti e per una completa parità" Il 10 aprile 1920, a Reggio Emilia, nasce Nilde Iotti x.com