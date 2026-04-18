I fratelli Marchesi vengono smascherati ma questo comporta conseguenze importanti: Matteo viene arrestato e Adelaide è minacciata proprio da Greta. Intanto gli animi (e i cuori) sono in subbuglio al grande magazzino milanese: le anticipazioni della settimana. Torna come ogni pomeriggio su Rai 1 Il Paradiso delle Signore 10, pronto a tenere compagnia al pubblico con una nuova settimana di episodi ricchi di sviluppi. Nelle puntate in onda dal 20 al 24 aprile 2026, la soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta continua a intrecciare storie personali, ambizioni e segreti, portando i protagonisti a fare i conti con scelte sempre più delicate.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 20 al 24 aprile: Greta ricatta Adelaide, Matteo in carcere

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