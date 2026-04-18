Il nostro non è paese di eccessi L’invito a rispettare l’ordinanza

Un aggiornamento sulle recenti dichiarazioni ufficiali invita a rispettare le ordinanze locali, sottolineando che il Paese non si caratterizza per comportamenti eccessivi. Nel frattempo, si conferma che il modello di vacanza predominante a Forte dei Marmi è quello di un divertimento discreto e riservato, mantenendo uno stile di vita tranquillo e sobrio durante i periodi di villeggiatura.

"Il modello vincente di vacanza a Forte dei Marmi è semrpe stato quelo del divertimento sussurrato ". I balneari invitano ad osservare l’ ordinanza sul taglio alle feste con musica in spiaggia: e se è vero che in un primo incontro avevano proposto al sindaco più serate, è altrettanto vero che loro stessi avevano richiesto limitatori di decibel negli stabilimenti, così cme previsto per i locali. "L’Unione proprietari bagni – evidenzia – ha presentato all’amministrazione, nei tempi dovuti, un pacchetto di proposte molto ampio e articolato, che affrontava in modo complessivo i principali temi della politica turistica locale: dalle modalità di apertura degli stabilimenti — una componente importante, ma solo una parte delle tematiche del settore — fino a interventi sulla destagionalizzazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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