Il Mattino | Napoli fantasia

A Castel Volturno, l’allenatore della squadra ha sottolineato l’importanza della prossima partita contro la Lazio, considerata un momento cruciale per consolidare il secondo posto in classifica. La sfida viene vista come un passo fondamentale per avvicinare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La partita rappresenta una tappa importante nel percorso della squadra, che punta a mantenere la posizione e continuare a inseguire gli obiettivi stagionali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. CASTEL VOLTURNO – Il momento è decisivo e Antonio Conte lo sa bene. Come riporta Il Mattino, la sfida contro la Lazio rappresenta un passaggio chiave per blindare il secondo posto e avvicinare definitivamente il ritorno in Champions League. L’Inter è ormai lontana dodici punti, un distacco che rende praticamente impossibile la rincorsa scudetto. L’obiettivo realistico resta dunque quello europeo, sempre più vicino e in linea con le aspettative di Aurelio De Laurentiis, atteso questa sera al Maradona dopo il rientro dagli Stati Uniti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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