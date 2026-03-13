Il Mattino | Napoli milionario

Il Napoli continua ad essere considerato uno dei club più importanti d’Europa per il valore della rosa, secondo quanto riportato da Il Mattino. Nelle ultime settimane, il giocatore con il prezzo più alto sul mercato tra le sue fila sarebbe Scott McTominay, un centrocampista che si trova tra i più ricercati. La squadra napoletana mantiene un ruolo di rilievo nel panorama calcistico internazionale.

Il Napoli resta tra i club più importanti d'Europa per valore della rosa, ma il giocatore con il prezzo più alto sul mercato sarebbe Scott McTominay. A dirlo è uno studio del CIES Football Observatory, analizzato da Gennaro Arpaia su Il Mattino, che ha stimato il valore potenziale dei calciatori dei principali club europei. McTominay il più prezioso della rosa Secondo l'analisi riportata da Gennaro Arpaia su Il Mattino, il centrocampista scozzese rappresenta il calciatore con la valutazione più alta tra gli azzurri: circa 54 milioni di euro, pari a quasi il 10% del valore complessivo della rosa del Napoli. Il dato fotografa il peso internazionale del centrocampista, diventato uno dei riferimenti della squadra di Antonio Conte.

