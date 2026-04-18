Il dossier della settimana | nasce la Cittadella del Calcio di Perugia Ecco il piano

Questa settimana si parla della nascita della Cittadella del Calcio a Perugia, un progetto che coinvolge la realizzazione di nuove strutture sportive nella zona. La notizia arriva dopo anni di annunci e rimandi riguardo a interventi infrastrutturali nel settore sportivo cittadino. Per ora, non ci sono dettagli sui tempi di realizzazione o sui soggetti coinvolti, ma l’avvio del progetto rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle strutture dedicate al calcio nella zona.

Ci sono luoghi che, per anni, raccontano una città quasi solo per ciò che manca: il tempo che passa, le strutture che invecchiano, i lavori annunciati e rimandati, le ambizioni che sembrano sempre un passo più in là. A Perugia, uno di questi luoghi è stato a lungo Pian di Massiano.Oggi, però.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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