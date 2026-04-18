Il debito per la droga e le minacce di morte | 40enne arrestato per estorsione

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia di frontiera di Domodossola con l’accusa di aver minacciato un conoscente per riscuotere un debito legato alla droga. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura di Verbania. La vicenda riguarda minacce di morte e richieste di denaro riconducibili a questioni di droga.

Minacciava un conoscente per riscuotere un debito legato alla droga. Con questa accusa la polizia di frontiera di Domodossola ha arrestato un uomo di 40 anni, dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura di Verbania.Prima lo spaccio, poi le.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Minacce di morte per un debito di droga, 48enne arrestato dopo la denuncia di un pusher Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Minacce di morte per un debito di droga, 48enne arrestato dopo la denuncia di un pusher; Il debito per la droga e le minacce di morte: 40enne arrestato per estorsione; Piano di Sorrento, giovane aggredito per debito di droga: 20enne arrestato; Pestato a sangue per un debito di droga: arrestato un 20enne. Il debito per la droga e le minacce di morte: 40enne arrestato per estorsioneMinacciava un conoscente per riscuotere un debito legato alla droga. Con questa accusa la polizia di frontiera di Domodossola ha arrestato un uomo di 40 anni, dando esecuzione a un'ordinanza di custod ... novaratoday.it Milano, la Procura chiede tre ergastoli per l'incendio di via Cantoni in cui morirono tre ragazzi cinesi. Il rogo per un debito legato alla droga shabooIl presunto esecutore materiale del rogo, Washi Laroo, 26enne olandese di origini nordafricane, era entrato da un lucernario con una tanica di benzina. La sentenza è prevista entro giugno ... milano.corriere.it Crisi del debito sovrano: cosa succede davvero quando un Paese fallisce Mezzo secolo di crisi che hanno cambiato il mondo. https://loom.ly/bjHemAk facebook Non gli importa niente del risparmio, vuole solo regalare soldi a Putin. Farebbe debito pubblico per comprare armi alla Russia se potesse. x.com