Il Ciclone compie 30 anni Pieraccioni | Venite a Laterina si brinda col ramato… olè

Il 16 maggio si terrà a Laterina un evento speciale dedicato ai trent’anni del film “Il Ciclone”. L’attore protagonista ha annunciato la sua presenza, invitando il pubblico a unirsi per celebrare questa ricorrenza. La data segna tre decenni dalla realizzazione del film, che ha riscosso successo negli anni Novanta. L’evento si svolgerà in una location che ha avuto un ruolo particolare nella storia del film.

Firenze, 18 aprile 2026 – "Allora: 30 anni del Ciclone! Grazie per tutti gli inviti che mi arrivano, ho deciso di concentrarli tutti il 16 maggio a Laterina che è stata una delle location. Ci si vede tutti li e si brinda col ramato!", l’invito di Leonardo Pieraccioni rimbalza sui social come le intramontabili battute del suo film cult che nel 1996 registrò un successo di incassi senza precedenti. “Il Ciclone”, tra le varie location, venne appunto girato anche in una colonica di Laterina. L’immagine iconica del Ciclone il padre con i figli all’arrivo delle ballerine spagnole La scelta della protagonista. Poi nel messaggio il regista regala...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Ciclone compie 30 anni. Pieraccioni: “Venite a Laterina, si brinda col ramato… olè” IL PRINCIPE E IL PIRATA- LEONARDO PIERACCIONI & MASSIMO CECCHERINI 2001 FILM COMPLETO Notizie correlate “Il Ciclone” compie 30 anni: 5 segreti del film di Pieraccioni“Sono felice di questi trent’anni del Ciclone, sembrano passati in una frazione di secondo”: così Leonardo Pieraccioni... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il ciclone compie 30 anni e Pieraccioni chiama i fan a Laterina; Leonardo Pieraccioni 30 anni dopo Il Ciclone | Lorena Forteza scoperta con una locandina smisi di cercare. Il Ciclone compie 30 anni. Pieraccioni: Venite a Laterina, si brinda col ramato… olèÈ stato un film pieno di ricordi belli, scrive il regista sui suoi profili social. Nel 1996 registrò un successo di incassi senza precedenti: per celebrarlo l’appuntamento è in una delle location pi ... lanazione.it Il Ciclone compie 30 anni, festa a Laterina. Pieraccioni: Ci si vede lì e si brinda col ramato!Nel 2026 compie trent'anni Il Ciclone e la Toscana, in particolare i luoghi protagonisti delle riprese, si preparano a celebrare il compleanno di un ... gonews.it "Il ciclone" compie 30 anni e Pieraccioni chiama i fan a Laterina x.com Porcari: il Ciclone trent’anni dopo “IL CICLONE” compie trent’anni. Sabato 11 aprile alle ore 16.30 nel Palazzo di Vetro di Porcari con l’attrice Barbara Enrichi. un evento per rivivere i momenti più divertenti, il backstage e le curiosità, insieme ad alcuni dei prota - facebook.com facebook