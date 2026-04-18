Sequestrate 143 opere false attribuite a artisti come Warhol, Haring e Banksy durante mostre in Calabria. Tre cittadini belgi sono stati messi sotto indagine nell’ambito di un’operazione che ha portato alla scoperta di numerose contraffazioni. Le opere erano esposte in diverse mostre e sono state ritenute non autentiche dagli esperti. La procura ha avviato un’indagine per verificare l’origine e la provenienza di queste opere.

Sono state sequestrate 143 opere d’arte in una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, che ha portato alla luce un articolato sistema di contraffazione di opere attribuite ad artisti di fama mondiale. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha permesso di smascherare un’organizzazione dedita alla produzione e diffusione di falsi artistici con l’obiettivo di trarre profitto attraverso mostre ed eventi espositivi in tutta Europa. Le indagini e il sequestro delle opere Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio da un’indagine approfondita condotta dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, sotto la direzione della Procura di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il caso delle opere false di Andy Warhol e Banksy esposte nelle mostre in Calabria, tre belgi indagati

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Temi più discussi: A Reggio Calabria mostra con opere false di Andy Warhol, Keith Haring e Banksy: sequestrati 143 lavori; False opere d'arte esposte alla mostra Pop street art influences; Pop art, sequestrate 143 opere false di Warhol, Haring e Banksy; Sequestrate 143 opere d'arte false di Warhol, Haring e Banksy: esposte a Reggio alla mostra Pop to Street Art: lnfluences.

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