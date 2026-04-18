Il campionato nazionale di Muay Thay arriva in Brianza

Domenica 19 aprile, il Palazzetto dello Sport di Concorezzo sarà il teatro del Campionato Nazionale di Muay Thai FIMT4. La competizione coinvolgerà diverse squadre provenienti da varie regioni e rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati di questa disciplina. La giornata si preannuncia ricca di incontri e momenti di tensione tra atleti pronti a sfidarsi sul ring.

Una giornata da ricordare. Domenica 19 aprile il Palazzetto dello Sport di Concorezzo ospiterà il Campionato Nazionale di Muay Thai FIMT4.0 in un evento che si svilupperà nell’arco di tutta la giornata e vedrà le finali iniziare alle 15. Sul ring si avvicenderanno oltre 110 atleti provenienti da.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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