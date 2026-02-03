Il segretario di stato del Vaticano Pietro Parolin arriva in Brianza

Pietro Parolin si trova in Brianza per partecipare a una messa in memoria di Luca Attanasio, il diplomatico ucciso in Congo cinque anni fa. Arrivato nella zona, il segretario di Stato del Vaticano ha voluto rendere omaggio alla figura del limbiatese, ricordando la sua scomparsa durante una cerimonia semplice e sobria.

Pietro Parolin, segretario di stato del Vaticano, arriva in Brianza. E lo fa per una ricorrenza speciale: una messa in ricordo del limbiatese Luca Attanasio a 5 anni dalla sua morte.La scomparsaLuca Attanasio, nato a Saronno nel 1977 e cresciuto a Limbiate, è stato un diplomatico italiano. Nel.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Il Magrini-Marchetti di Gemona ha accolto mercoledì 21 gennaio il Segretario di Stato Vaticano, monsignor Pietro Parolin, durante un evento all’Auditorium Antonianum di Roma.

