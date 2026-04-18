Il 7 maggio a Milano si terrà un evento speciale che include una visita esclusiva ai capolavori di Palazzo Citterio, un edificio settecentesco che ospita la Pinacoteca di Brera. Dopo questa esperienza, i partecipanti potranno entrare a Orticola, una manifestazione dedicata alla floricoltura e all’arte dei fiori. Palazzo Citterio, originariamente residenza nobiliare, si trova nel centro della città e rappresenta uno dei luoghi storici più significativi.

E ntrando a Palazzo Citterio, Milano sembra quasi rallentare. È per il fascino discreto di questa storica dimora settecentesca, nata come residenza nobiliare e rimasta a lungo nascosta agli occhi della città, e oggi sede della preziosissima Pinacoteca di Brera. Ed è da questo luogo sospeso tra passato e presente che il 7 maggio prenderà il via una giornata straordinaria firmata iO Donna: Palazzo Citterio e Orticola in esclusiva per noi nello stesso giorno. Orticola 2024: un tuffo tra piante e fiori e giovani giardinieri X Leggi anche › Orticola 2025 all’insegna del giardinaggio naturale Prima a Palazzo Citterio. A guidare la visita tra i capolavori, sarà con noi il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory insieme a una guida storica dell’arte, accompagnati dalla direttrice di iO Donna, Danda Santini.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 7 maggio a Milano visita esclusiva tra i capolavori di Palazzo Citterio e poi entrate con noi a Orticola: una meravigliosa anteprima

Notizie correlate

Catania: Palazzo Libertini Scuderi riapre al pubblico con visita esclusiva e colazione rinascimentale.Catania si prepara ad accogliere visitatori a Palazzo Libertini Scuderi, un edificio storico che incarna l'eleganza del Rinascimento e la...

Kutuzov in esclusiva a Sampnews24: «Bello portare le coppe europee a Genova, con la Sampdoria, una cosa meravigliosa»Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Calciomercato Roma:...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Milano si illumina di arte e design: tutte le mostre da vedere durante Miart e il Salone del Mobile; Mimmo Paladino torna a Milano: Palazzo Citterio presenta l’installazione dei Dormienti; Una giornata tra l’arte e i fiori; Mimmo Paladino a Milano: il sonno scultoreo dei Dormienti a Palazzo Citterio.

Mimi Fructuoso. madisoncalley · I Know What You Want x Madison Calley. Via Brera @Palazzo Citterio #milano #italy #italia #fypviral #everyone facebook

Oggi, Museo del Novecento, Milano Esposizione Milano metafisica, divisa in 4 musei Del Novecento Palazzo Reale Gallerie d'Italia Palazzo Citterio x.com