Igor Volley Britt Herbots rinnova | contratto biennale per la belga

Britt Herbots ha firmato un contratto biennale con la Igor Volley, confermando il suo impegno con il club gaudenziano. La giocatrice belga, che ha già vestito la maglia della squadra per cinque stagioni dal 2020, continuerà a far parte della rosa anche nella prossima stagione. La firma del nuovo accordo garantirà alla squadra la presenza di Herbots per altri due anni, consolidando il rapporto tra atleta e club.

La Igor Volley che verrà potrà contare ancora sulla grinta e l’entusiasmo di Britt Herbots, che ha scelto di legarsi con un nuovo contratto biennale al club gaudenziano, portando così a cinque in totale le sue stagioni di militanza in azzurro dopo il 2020-2022 e l’annata appena conclusa.L'accordo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Spalletti rinnova con la Juve: contratto biennale, confermata la notizia di CMA meno di sorprese il tecnico si legherà ai bianconeri fino a giugno 2028 Spalletti e la Juve avanti insieme per altri due anni. Igor Volley: le azzurre tornano al Pala Igor per la sfida contro PerugiaLa Igor Volley ritrova il calore del Pala Igor dopo quattro trasferte consecutive (due di campionato e altrettante di Champions League). Temi più discussi: Igor Volley, inizia la rivoluzione: sono sette gli addii in casa biancazzurra; Volley mercato 2026/27: il tabellone dei movimenti in Serie A1; Igor Volley, altra conferma in banda: c’è Alsmeier per la stagione 2026/27. Pallavolo, semifinale playoff: Igor Volley cede in gara 2 contro ConeglianoLa Igor Volley viene sconfitta anche in gara due di semifinale scudetto. In un Pala Igor sold-out, le azzurre cedono in tre set contro le venete, trascinate dalla rientrante Gabi, premiata con merito ... novaratoday.it Igor Volley, altra conferma in banda: c’è Alsmeier per la stagione 2026/27La Igor Volley conferma un'altra schiacciatrice: dopo Tatiana Tolok, anche Lina Alsmeier rimarrà in biancazzurro. lavocedinovara.com #serieA1 #mercato Igor Volley Novara #conferma #LinaAlsmeier SERIE A1. Mercato Igor Volley, terzo anno in azzurro per Lina Alsemeier NOVARA. Ancora una conferma per il reparto “martelli” https://www.baloovolley.it/index.phpoption=com_content&view= - facebook.com facebook Pallavolo A1F - Raffica di saluti per la Igor Volley Novara: sette giocatrici in partenza x.com