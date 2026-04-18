Igor Volley il primo acquisto è Benedetta Bartolini | contratto fino al 2027

La stagione della Igor Volley si apre con l’annuncio del primo nuovo acquisto, Benedetta Bartolini, che si è unita alla squadra con un contratto fino al 2027. La giocatrice, proveniente da un’altra società, è stata presentata ufficialmente come membro del roster per il campionato 2026-2027. La società ha comunicato questa novità attraverso i canali ufficiali, senza rilasciare altre dichiarazioni in merito.

La nuova stagione della Igor Volley parte dal centro della rete. Il club azzurro ha ufficializzato l'ingaggio di Benedetta Bartolini, primo volto nuovo del roster 2026-2027. La giocatrice, toscana di Cecina e classe 1999, arriva dall'esperienza con Perugia e ha firmato un contratto biennale che.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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