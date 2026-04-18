I Volenterosi sui social | Meloni domina su Instagram Starmer guida nei commenti

Sui social media, le figure politiche italiane e inglesi mostrano strategie diverse: mentre il profilo di una leader italiana ottiene maggiore visibilità su Instagram, un candidato britannico riceve più interazioni nei commenti. Nel frattempo, dall’altra parte dell’Atlantico, un ex presidente americano pubblica quotidianamente contenuti sul suo account. Questi dati riflettono le modalità con cui le personalità pubbliche usano le piattaforme per comunicare con il pubblico.

Se dall’altra parte dell’Atlantico Donald Trump consegna giornalmente al di Truth il suo pensiero sullo scibile umano, da questa parte della sponda europea dell’oceano, i leader europei preferiscono pubblicare anche e soprattutto su Instagram il rendiconto delle loro giornate e delle iniziative multilaterali che adottano. In entrambi i casi, però, la risposta dei follower e degli utenti ci fornisce la misura esatta dall’audience che sono in grado di generare per amplificare la portata del ruolo e di quanto affermano. Così, al termine del vertice di Parigi dove si sono incontrati i leader di Francia, Italia, Germania e Regno Unito per discutere una linea comune per liberare la navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, sono stati pubblicati sui rispettivi account post e storie del vertice.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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