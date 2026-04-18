Oggi, 18 aprile 2026, la televisione propone una varietà di programmi per gli spettatori. Su Rai 1 va in onda “Canzonissima”, mentre su Canale 5 si svolge la tappa serale di “Amici”. Su Iris è programmato il film “Il buio nell’anima”. La giornata include anche uno show musicale, con dettagli non specificati, e altri eventi televisivi di intrattenimento.

Guida ai programmi TV del 18 aprile 2026: “Canzonissima” su Rai 1, “Amici – Il serale” su Canale 5, “Il buio nell’anima” su Iris. La prima serata del 18 aprile propone su Rai 1 domina lo spettacolo con Canzonissima, che torna in diretta con nuove esibizioni e ospiti di peso. Rai 2 punta sull’azione con la doppia premiere di The Rookie 7, mentre Rai 3 offre cinema d’autore con Il capo perfetto, interpretato da un intenso Javier Bardem. Sul fronte Mediaset, Canale 5 accende la competizione con il Serale di Amici, appuntamento cardine del sabato televisivo. Italia 1 risponde con l’energia di Minions 2, perfetto per famiglie e appassionati di animazione.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 18 aprile 2026: show musicale, talent e film

DELIA canta Dolcenera di Fabrizio De André | X Factor 2025 Live 3

Notizie correlate

I programmi TV di oggi 4 aprile 2026: show musicale, talent e filmGuida ai programmi TV del 4 aprile 2026: “Canzonissima” su Rai 1, “Amici di Maria” su Canale 5, “The score” su Iris La prima serata del 4 aprile 2026...

I programmi TV di oggi 11 aprile 2026: show, talent e filmGuida ai programmi TV dell’11 aprile 2026: “Canzonissima” su Rai 1, “Amici” su Canale 5, “Formula per un delitto” su Iris La prima serata di sabato...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 13 aprile; Stasera in TV, programmi e film di giovedì 16 aprile in prima serata; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 8 Aprile, in prima serata; Rai: variazioni programmi tv di domani.

Ascolti TV di lunedì 13 aprile 2026: I Cesaroni - Il Ritorno e La buona stella i programmi più vistiScopriamo quali sono stati i programmi più visti nella serata di ieri, lunedì 13 aprile 2026. Ecco come sono andati gli Ascolti TV nei principali canali. comingsoon.it

Guida TV, i programmi da non perdere oggi martedì 14 aprile 2026Guida tv di martedì 14 aprile 2026. Su Rai 2 Belve, Su Canale 5 Grande Fratello Vip, su Canale Dieci il film Playboys – Donnaioli. Nell’articolo scoprite cosa c’è da vedere oggi su Rai, Mediaset, Sky ... msn.com

PROGRAMMI DI SABATO 18 APRILE PER APPROFONDIMENTI TEMI CONDUTTORI RIASCOLTARE E SCARICARE: clicca qui https://www.radiomaria.it Diretta 031/610610 Messaggi WhatsApp 031/610610 Email: info.ita@ra - facebook.com facebook

Manfredi: “Salis Parliamo di programmi non persone, oggi leader dei partiti Schlein e Conte” x.com