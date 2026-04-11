I programmi TV di oggi 11 aprile 2026 | show talent e film
Ecco i programmi televisivi previsti per oggi, 11 aprile 2026. Su Rai 1 va in onda il classico spettacolo musicale “Canzonissima”. Su Canale 5 si svolge la nuova puntata di “Amici”, il talent dedicato ai giovani artisti. Su Iris viene trasmesso il film “Formula per un delitto”. La programmazione comprende anche altri show e film, offrendo una varietà di generi per gli spettatori.
Guida ai programmi TV dell’11 aprile 2026: “Canzonissima” su Rai 1, “Amici” su Canale 5, “Formula per un delitto” su Iris. La prima serata di sabato 11 aprile offre su Rai 1 Canzonissima, lo show musicale guidato da Milly Carlucci. Su Canale 5 il Serale di Amici di Maria De Filippi promette sfide, ospiti e momenti di spettacolo. Italia 1 punta sull’animazione con Minions, un titolo perfetto per famiglie e appassionati del genere. Per chi ama il cinema d’azione, Sky Cinema Uno propone Paycheck, mentre Sky Cinema Collection celebra la saga con Fast and Furious. Non manca il thriller: Iris trasmette Formula per un delitto, un classico del crime psicologico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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