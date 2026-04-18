Nel giorno in cui si svolge una manifestazione dei Patrioti europei in piazza Duomo, le forze dell’ordine monitorano con attenzione anche due controcortei organizzati a sinistra, entrambi contrari al Remigration summit previsto nei pressi della stessa piazza. I due gruppi si sono ritrovati lungo diversi percorsi, con sbarramenti posizionati tra Borgogna e Fontana, creando potenziali punti di tensione durante la giornata.

Nel giorno della manifestazione dei Patrioti europei in piazza Duomo, l’attenzione delle forze dell’ordine sarà concentrata soprattutto sulle due controiniziative organizzate a sinistra per contestare il Remigration summit in programma all’ombra della Madonnina. Partiamo da quello di piazza Lima, con concentramento previsto alle 14: lì si ritroveranno circa duemila esponenti di Avs e dei centri sociali Cantiere e T28 (con una rappresentanza anche dell’Anpi), che attenderanno l’arrivo dei pro Pal da piazza Argentina per poi partire in corso Buenos Aires. Il percorso della vigilia, messo a punto al termine di lunghe interlocuzioni con la...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I due controcortei anti Remigration. Il rischio deviazioni degli antagonisti. Sbarramenti da Borgogna a Fontana

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