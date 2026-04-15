Fontana e il Remigration Summit del 18 aprile | Sarò in piazza da libero cittadino non da presidente della Regione

Il presidente della regione ha annunciato che parteciperà al Remigration Summit del 18 aprile in qualità di cittadino libero, senza rappresentare ufficialmente l’ente che guida. La sua presenza al raduno dei Patrioti Europei ha suscitato diverse reazioni, e lui stesso ha precisato di non voler assumere ruoli istituzionali durante l’evento. La partecipazione è stata comunicata attraverso dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sul contenuto del suo intervento.

Milano – Attilio Fontana torna a parlare della sua partecipazione al raduno dei Patrioti Europei, in programma sabato pomeriggio in piazza Duomo, solo nella prima serata di ieri e solo immediatamente dopo un’intervista rilasciata alle pagine nazionali de Il Giorno sulla candidatura congiunta delle Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria e delle città di Milano, Torino e Genova alle Olimpiadi del 2036. Un raduno, quello di sabato, che nelle comunicazioni ufficiali della Lega ha come titolo o come slogan di riferimento: “Senza paura – In Europa padroni a casa nostra”. Un raduno di quanti sostengono anche la causa della remigrazione. Ma Fontana tiene a fare alcune precisazioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fontana e il Remigration Summit del 18 aprile: “Sarò in piazza da libero cittadino non da presidente della Regione” Leggi anche: Remigration Summit, Fontana sfida le polemiche: “Sarò in piazza Duomo”. Majorino attacca: “Vergogna” Leggi anche: Remigration Summit in piazza Duomo il 18 aprile. Scatta la contro-mobilitazione: “Milano è grande perché casa di tutti”