I disegni dei bambini arrivano nei supermercati | Despar Nord e PREnDE Education insieme per la pace

Da padovaoggi.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una iniziativa che coinvolge i bambini oltre le classi scolastiche, i loro disegni vengono esposti nei punti vendita di alcuni supermercati. La collaborazione tra una catena di supermercati e un'organizzazione educativa mira a portare i lavori dei più piccoli direttamente nel luogo dove le famiglie fanno la spesa. La mostra si rivolge a clienti e residenti, trasformando i supermercati in spazi di confronto e partecipazione.

Un progetto educativo che esce dalle aule dei doposcuola e arriva nei supermercati, per incontrare famiglie, clienti e territorio. È il senso della collaborazione avviata tra Despar Nord e la cooperativa sociale PREnDE Education, realtà attiva nel padovano nel sostegno educativo a bambini e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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