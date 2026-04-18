I disegni dei bambini arrivano nei supermercati | Despar Nord e PREnDE Education insieme per la pace

In una iniziativa che coinvolge i bambini oltre le classi scolastiche, i loro disegni vengono esposti nei punti vendita di alcuni supermercati. La collaborazione tra una catena di supermercati e un'organizzazione educativa mira a portare i lavori dei più piccoli direttamente nel luogo dove le famiglie fanno la spesa. La mostra si rivolge a clienti e residenti, trasformando i supermercati in spazi di confronto e partecipazione.

Un progetto educativo che esce dalle aule dei doposcuola e arriva nei supermercati, per incontrare famiglie, clienti e territorio. È il senso della collaborazione avviata tra Despar Nord e la cooperativa sociale PREnDE Education, realtà attiva nel padovano nel sostegno educativo a bambini e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Bandiere della pace nei comuni: iniziative educative per la pace nei luoghi di sviluppo dei bambiniBari, 6 febbraio 2026 — Nelle scuole e negli asili della Città di Bari, la pace è arrivata in forma di bandiera. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: I disegni dei bambini arrivano nei supermercati: Despar Nord e PREnDE Education insieme per la pace; Despar Nord e la Cooperativa PREnDE Education uniscono le forze per promuovere l'educazione; Bambini protagonisti nei supermercati: i disegni della pace in tour al Despar. I disegni dei bambini arrivano nei supermercati: Despar Nord e PREnDE Education insieme per la paceParte dall’Interspar di Sarmeola di Rubano il tour di Solo cose belle, iniziativa nata dai laboratori della cooperativa sociale padovana PREnDE Education e sostenuta da Despar Nord. I lavori realizz ... padovaoggi.it Bambini protagonisti nei supermercati: i disegni della pace in tour al DesparDespar Nord e PREnDE Education insieme per educazione e territorio: al via il tour con i disegni dei bambini nei supermercati. nordest24.it Despar Nord torna a Formaggio in Villa: due giornate dedicate ai sapori locali, tra degustazioni guidate, produttori del territorio e piatti pensati per valorizzare uno dei prodotti più amati: il formaggio. Cittadella (PD) 18 e 19 aprile Diversi slot durante le du - facebook.com facebook