Lo Stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso da Teheran, mettendo fine a ogni speranza di tregua nella regione. La decisione, annunciata ufficialmente, rappresenta una risposta concreta a tensioni che si erano fatte sentire già in passato. La chiusura ha riproposto la vulnerabilità delle rotte di approvvigionamento energetico e ha mostrato come le dinamiche politiche possano rapidamente trasformarsi in azioni pratiche sul campo.

La chiusura dello Stretto di Hormuz annunciata da Teheran non è solo una mossa militare o diplomatica: è la fotografia brutale di una realtà che qualcuno aveva già frettolosamente archiviato. Nel giro di poche ore si passa dall’illusione di una tregua, dalla narrazione di una riapertura controllata, alla constatazione che nulla è cambiato davvero. Anzi, che tutto era appeso a un equilibrio fragilissimo, destinato a spezzarsi al primo attrito. Altro che spiragli: la crisi resta intatta, e torna a mostrarsi per quello che è. Perché il punto non è tecnico, né legato alle rotte commerciali o alle procedure di transito. Il punto è politico, e quindi strutturale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Hormuz richiusa, la tregua era un’illusione: la realtà torna a galla nello Stretto

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