Ho trovato un vecchio Game Boy in vendita a 125.000 euro | viaggio nel mercato delle vecchie console

Su eBay è stato messo in vendita un Game Boy First Print, ancora sigillato e certificato, a un prezzo di 125.000 euro. Si tratta di un modello prodotto nel 1989, il primo distribuito negli Stati Uniti. La console, conservata in perfette condizioni, ha attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati del settore vintage. La vendita rappresenta un esempio del valore crescente delle vecchie console in un mercato specializzato.

Un Game Boy First Print certificato e sigillato è in vendita su eBay a 125.000 euro. Parliamo di un modello First Print, il primo distirbuito negli Stati Uniti nel 1989. Questo è solo un esempio di quanto sia diventato grande il mercato delle vecchie console. Ci sono forum di appassionati, siti di catologhi e pezzi rari da trovare come il Game Boy prodotto in collaborazione con FIAT.🔗 Leggi su Fanpage.it

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