un nuovo oggetto di nintendo richiama la nostalgia dei fan di pokemon: il game boy jukebox. si tratta di un mini jukebox che assume l’estetica del game boy originale ma non funziona come una console per giocare. la collezione musicale ispirata a pokemon rosso e pokemon blu è integrata, con 45 cartucce musicali e una custodia per mantenere tutto in ordine. il prezzo indicato è di 69,99 USD, ma al momento risulta esaurito. l’obiettivo è offrire una panoramica chiara e fedele alle caratteristiche del prodotto, evidenziando contenuto, uso previsto e disponibilità. il game boy jukebox è un oggetto dialogicamente ispirato al divino design del vecchio handheld, ma non è una console giocabile. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Mini game boy non è un game boy ma è un jukebox

Pocket vert la console portatile definitiva per appassionati di game boy

Nuovi classici Game Boy disponibili su Switch Online: due titoli gratuiti per riscoprire la nostalgia

Temi più discussi: Nintendo lancia mini Game Boy lettore musicale con 45 colonne sonore Pokémon, prezzo e disponibilità; Pokémon celebra i 30 anni con un mini Game Boy musicale; La rarità è un progetto: cosa ci ha insegnato Pokémon in questi 30 anni; I 30 anni di Pokémon: curiosità, videogiochi e gadget per celebrare l'anniversario dei pocket monster.

Pokémon celebra i 30 anni con un mini Game Boy musicale

Il Game Boy più piccolo del mondo funziona davvero ma giocarci è uno strazio

