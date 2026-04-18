Un recente sondaggio sulla qualità della vita nell’area alle porte di Milano ha indicato i comuni di Arese, Gaggiano e Trezzano sul Naviglio come le mete preferite per chi cerca una nuova casa nel 2026. La ricerca si è concentrata sulle preferenze degli acquirenti e sulle caratteristiche più richieste nelle zone periferiche della città, evidenziando un interesse crescente verso queste località.

Un recente sondaggio sulla qualità della vita nell’hinterland milanese ha delineato le preferenze di chi cerca una nuova dimora fuori dai confini della metropoli, posizionando Arese, Gaggiano e Trezzano sul Naviglio tra i comuni più ambiti dell’edizione 2026. La classifica riflette un mix di esigenze che spaziano dalla gestione del patrimonio industriale alla ricerca di spazi verdi, evidenziando come la mobilità resti il nodo cruciale per lo sviluppo dei centri periferici. L’eredità industriale e la sfida della rigenerazione urbana ad Arese. Il decimo posto della graduatoria è occupato da Arese, località del nord-ovest profondamente segnata dalla storia del marchio Alfa Romeo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hinterland Milano: Arese e Gaggiano guidano la corsa alla casa

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