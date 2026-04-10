Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. A circa metà percorso, uno dei corridori ha conquistato il GPM di Kalbario al chilometro 87,1. Attualmente, due ciclisti guidano la classifica temporanea, mantenendo un vantaggio sugli altri partecipanti. La competizione prosegue con intensità, mentre gli atleti cercano di consolidare la loro posizione in vista delle fasi finali.

15:42 Il vantaggio dei due battistrada sui più immediati inseguitori scende a 1’03”. 15:39 Sono stai percorsi 1982 metri di dislivello sugli oltre 3800 previsti. 15.36 Steven Kruijswijk (Team Visma Lease a Bike) ha vinto il GPM di Kalbario al chilometro 87,1. 15:31 La testa della corsa ha già passato il punto di metà gara al chilometro 88,1. 15:28 Il gruppo con il leader della generale Seixas accusa, all’ultimo rilevamento, un distacco di 4’50”. 15:25 Il ritardo dei più immediati inseguitori nei confronti del duo di testa è di 2’00”. 15:13 Al comando della corsa ci sono ora: Steven Kruijswijk (Team Visma Lease a Bike) e Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in due guidano la corsa

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sono in cinque a guidare la corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 I due contrattaccanti Raúl García Pierna (Movistar Team) e Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike)...

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa entra nelle fasi finaliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.

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LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kruijswijk e Veistroffer al comando della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 La velocità media aggiornata è di 38,8 km/h. 15:16 Mancano cento chilometri alla fine della tappa. 15:13 ... oasport.it

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it

Il Giro dei Paesi Baschi ha perso anche Juan Ayuso: ora, a una tappa dalla fine della corsa, sembra che nessuno possa togliere la vittoria della classifica generale a Paul Seixas. Ma vediamo prima i dettagli della frazione odierna, la numero 5. - facebook.com facebook

Giro dei Paesi Baschi 2026, Alex Aranburu: “Non mi aspettavo l’attacco di Izagirre dietro di me. Quando l’ho visto, mi sono sorpreso” x.com