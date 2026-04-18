Hermes Hermès Eau Des Merveilles Bleue | Caratteristiche e…

L'articolo presenta le caratteristiche della fragranza Eau Des Merveilles Bleue di Hermes Hermès. Viene specificato che include link di affiliazione e che si potrebbe ricevere una commissione per gli acquisti fatti tramite questi collegamenti, senza costi aggiuntivi per i lettori. La nota di trasparenza mira a chiarire la presenza di tali link e il possibile guadagno derivante dalle eventuali vendite.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’armonia tra cielo e mare: un’analisi delle note olfattive. L’esperienza olfattiva di Eau des Merveilles Bleue, firmata dalla profumiere Christine Nagel nel 2017, si sviluppa come un racconto sensoriale che cerca di catturare l’incontro tra l’azzurro del cielo e la profondità dell’oceano. Questa fragranza si definisce attraverso una struttura bois e minerale, un carattere che la distingue all’interno della celebre collezione delle Merveilles di Hermès.🔗 Leggi su Ameve.eu

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