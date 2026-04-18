Hai sempre sognato di mandare l’uomo sulla Luna? Nasce Nasa Force aperte le selezioni per i geni dello spazio

La Nasa ha annunciato il lancio del nuovo sito web Nasa Force, in collaborazione con l’Ufficio per la gestione del personale degli Stati Uniti. Nelle ultime ore sono state aperte le selezioni dedicate a persone con competenze nel settore spaziale. L’obiettivo è individuare talenti che possano contribuire a progetti di esplorazione e ricerca nello spazio. La piattaforma si rivolge a candidati interessati a lavorare in ambito aerospaziale.

La Nasa e l’Ufficio per la gestione del personale degli Stati Uniti (Opm) hanno lanciato nelle scorse ore il nuovo sito web Nasa Force. Sono quindi aperte le candidature per posizioni lavorative volte a reclutare i migliori ingegneri e tecnologi del mondo a supporto del programma aerospaziale americano. (NASA FOTO) – Notizie.com Stando a quanto si legge in una nota diffusa, si garantirebbero così all’Aagenzia le competenze all’avanguardia necessarie per mantenere la leadership statunitense nel settore aerospaziale. “Il programma...🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Hai sempre sognato di mandare l’uomo sulla Luna? Nasce Nasa Force, aperte le selezioni per i geni dello spazio Notizie correlate NASA, Artemis II a metà strada verso la luna: il ritorno dell’uomo nello spazio profondoLa missione Artemis II è a metà percorso, la NASA riporta astronauti verso la Luna dopo 50 anni, tra sorvolo lunare, test scientifici e preparazione... L’uomo sulla luna, Nasa avvia conto alla rovescia per Artemis 2La NASA ha avviato il conto alla rovescia per il primo lancio verso la Luna dopo 53 anni, nell’ambito della missione Artemis II.