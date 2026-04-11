Dal 10 al 16 aprile 2026, la programmazione di DAZN si concentra sulle dirette di eventi sportivi trasmessi sui canali 214 e 215 di Sky, ovvero DAZN 1 e DAZN 2. La guida TV fornisce un calendario dettagliato con tutte le partite della Serie A EniLive 20252026, accessibili tramite i canali dedicati. La programmazione viene aggiornata regolarmente per informare gli spettatori sugli incontri in diretta.

Tutte le dirette su DAZN 1 e 2 con calendario dettagliato, eventi e programmazione aggiornata. Le partite della Serie A EniLive 20252026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso *** Tutta la Serie A EniLive 202526 è solo su DAZN7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora. Alla Triennale Milano un percorso tra storia, media e futuro della comunicazione. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 10 - 16 Aprile 2026

Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 16 - 22 Gennaio 2026Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky.

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