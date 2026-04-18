GUIDA TV 18 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Da bubinoblog 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la guida tv per la sera del 18 aprile 2026, con le principali proposte di programmazione di Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. La selezione include fiction, talk show, film e programmi informativi disponibili sui diversi canali. Tra le opzioni, ci sono spettacoli di intrattenimento, approfondimenti e notizie, con orari e dettagli delle trasmissioni in palinsesto. La guida aiuta a scegliere cosa guardare tra le varie proposte televisive della serata.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Tags: 4 ristorantiaccordi e disaccordiamicicanale5canzonissimaDon Camillo e l'Onorevole Pepponeguida tvguida tv 18 aprile 2026il capo perfettoin altre paroleitalia1La7minions 2NoveRai1Rai2Rai3rete4The Rookie 7totoshareTv8 Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Gestisci preferenze di tracciamento .🔗 Leggi su Bubinoblog

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