GUIDA TV 18 FEBBRAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

La guida tv di questa sera si concentra sulle diverse programmazioni, dopo che il calcio ha dominato gli ascolti del weekend. Su Rai1, alle 21:30, va in onda il film su Fabrizio De André, mentre Rai2 propone lo sport e talk show olimpico. La7 trasmette un documentario alle 21:15, e Italia 1 offre due film di azione fino a mezzanotte. Rete 4 dedica la serata a tematiche politiche e sociali, mentre Canale 5 chiude con la finale di “Risiko”. Quale programma attirerà maggior pubblico questa sera?

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:50 Fabrizio De André: Principe Libero Porta a Porta Film Talk Show Rai2 20:50 22:00 Short Track Notti Olimpiche Sport Talk Show Rai3 21:20 00:00 Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 01:00 Realpolitik Dalla Parte degli Animali Kids R Talk Show Rubrica Canale 5 21:50 00:15 Una Nuova Vita finale di stagione Risiko: Sfide di Potere Serie Tv Talk Show Italia 1 21:25 00:00 Kingsman: Secret Service Bullet Train Film Film La7 21:15 23:30 Una Giornata Particolare R Barbero Risponde Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GUIDA TV 18 FEBBRAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI GUIDA TV 18 GENNAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALIEcco la guida TV per la sera del 18 gennaio 2026, con i programmi principali su Rai, Mediaset, La7 e altre emittenti. GUIDA TV 1 FEBBRAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALIQuesta sera in tv ci sono molte opzioni, ma tra le più attese c’è lo speciale di Rai1 dedicato a “Cuori 3” alle 21:30. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie C, le gare della 27^ giornata su Sky; Forbidden fruit, le trame dal 16 al 21 febbraio 2026; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 17 Febbraio, in prima serata; I programmi TV di oggi 18 febbraio 2026: fiction, attualità e film. Nuovo appuntamento oggi - mercoledì 18 febbraio - con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Akin chiede a Zehra ulteriori fondi per...I programmi tv di oggi - mercoledì 18 febbraio 2026 - su Rai Movie, completi di ogni informazione: descrizione delle trasmissioni e trame dei film. superguidatv.it I programmi TV di oggi 18 febbraio 2026: fiction, attualità e filmGuida ai programmi TV del 18 febbraio 2026: La scelta di Marta su Rai 1, Una nuova vita su Canale 5, Il socio su Iris ... lopinionista.it Lezione ignorante di scuola guida: lo sportello Ci vediamo in teatro 20 Febbraio Messina, 26 Catania #chrisclun #videocomico facebook