Guida | Bonprix It Jeans Con Elastico In
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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Comfort immediato: la vita elastica che trasforma il denim rigido. Uno dei punti centrali di questa proposta Bonprix è la gestione della vestibilità attraverso la struttura della zona addominale. Spesso, nei modelli denim dal taglio classico, la rigidità del tessuto può presentare criticità nel momento in cui ci si siede o ci si muove durante la giornata. Questo pacco da due jeans affronta la questione integrando una cintura in elastico direttamente nella linea della vita alta.🔗 Leggi su Ameve.eu
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