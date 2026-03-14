Guerra in Medio Oriente e referendum | il confronto del 14

Sabato 14 marzo si terrà un confronto tra esperti di geopolitica e giuristi, in vista di decisioni importanti per la sicurezza nazionale. La serata sarà dedicata a analizzare le implicazioni delle recenti tensioni in Medio Oriente e il ruolo del referendum in corso. L’evento si svolgerà con interventi di specialisti e rappresentanti istituzionali.

La serata di sabato 14 marzo sarà dominata da un confronto diretto tra esperti di geopolitica e giuristi, in vista di decisioni cruciali per la sicurezza nazionale. Al centro dell’appuntamento su Canale 9, conduttore Luca Sommi, si affronteranno le conseguenze del conflitto a medio oriente e il dibattito sul referendum istituzionale previsto a fine mese. L’evento si terrà alle ore 21:30, con una lineup di ospiti che spazia dall’analisi internazionale alla riforma della magistratura. Tra i nomi confermati figurano Rula Jebreal e Mario Giordano, affiancati dal procuratore capo Nicola Gratteri e dal direttore editoriale Italo Bocchino. La discussione non si limiterà ai fatti, ma cercherà di decodificare le implicazioni future di questi eventi scatenati dalle tensioni regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra in Medio Oriente e referendum: il confronto del 14 Articoli correlati Guerra in Medio Oriente, 14 ragazzi fiorentini bloccati a Beirut. “Siamo al sicuro, speriamo di partire presto”Firenze, 2 marzo 2026 – A causa della guerra in Medio Oriente, un gruppo di fiorentini è bloccato a Beirut, capitale del Libano. Guerra in Medio Oriente: costi agricoli schizzano del 30%La guerra in Medio Oriente sta già provocando un'impennata dei costi agricoli che minaccia la redditività delle aziende pugliesi. Se vuoi esportare la democrazia con le bombe, difficilmente convincerai chi vive sotto quelle bombe. Approfondimenti e contenuti su Medio Oriente Temi più discussi: La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOG; Se la guerra in Medio Oriente coinvolge il Caucaso del Sud; Netanyahu: Israele continuerà a colpire l’Iran con tutta la sua forza; Global Watch n.216 – Medio Oriente: infuria la guerra energetica. Come la guerra in Medio Oriente può impattare sulle imprese e sulla filiera dell’autoMichele Bonfiglioli spiega quali sono i canali di trasmissione dell'escalation militare sulle imprese, a partire da quelle dell'Automotive ... quattroruote.it Guerra in Medio Oriente e crisi energetica, Pichetto Fratin: Non cedere all'emotivitàDa Milano il ministro parla degli approvvigionamenti italiani: Metà è fossile ma è poca quella proveniente dal Golfo persico ... rainews.it Washington rafforza il contingente militare in Medio Oriente con marines e navi da guerra. Trump invita le navi commerciali a transitare nello stretto di Hormuz https://l.euronews.com/DDoF - facebook.com facebook #piazzapulita Dopo l’attacco all’Iran, il conflitto in Medio Oriente si sta estendendo a tutta la regione. Sono ripresi i bombardamenti di Israele verso il Libano, aumentando la tensione lungo il confine. x.com