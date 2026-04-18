La crisi in Medio Oriente sta portando a un aumento dei prezzi dell’acqua minerale e delle bevande in Italia. La situazione ha scatenato reazioni di scontento tra i consumatori, poiché i rincari colpiscono la spesa quotidiana delle famiglie. Le autorità monitorano l’andamento dei prezzi, mentre i produttori spiegano che i costi di approvvigionamento sono aumentati a causa delle tensioni internazionali.

La crisi in Medio Oriente rischia di avere effetti diretti anche sulla spesa quotidiana degli italiani, con rincari inattesi su prodotti di largo consumo come acqua minerale e bevande. Un impatto che, se confermato, potrebbe tradursi in una nuova stangata per le famiglie. Secondo le prime stime, una semplice bottiglia da 1,5 litri potrebbe arrivare a costare fino a 5-6 centesimi in più, con un aumento complessivo che rischia di pesare per oltre 600 milioni di euro annui sui consumatori. A lanciare l’allarme è il Codacons, che parla di possibili rincari fino al +20% per l’acqua minerale e del +10% per le altre bevande, legati all’aumento dei costi lungo la filiera produttiva.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Guerra, aumenta il costo dell’acqua”. Esplode la rabbia in Italia, quanto la pagheremo e perché

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