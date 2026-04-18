Guai anche a Bergamo per il ‘re della benzina’ | il distributore inquina va a processo

Il nome di Vincenzo Salzillo non è nuovo alle cronache giudiziarie, anzi: nel corso degli anni è finito più volte nel mirino della magistratura. Tra le vicende più recenti figura un’indagine, risalente a circa un anno fa, che ha portato al sequestro di beni e liquidità per oltre 112 milioni di euro nei confronti di sette persone e cinque società attive nel settore petrolifero. Tra queste anche la Penta Petroli, riconducibile allo stesso Salzillo, che opera su scala nazionale attraverso una rete di circa 300 distributori con il marchio Ewa. Oggi, le vicende giudiziarie dell’imprenditore campano – ribattezzato da alcuni “il re della benzina” – approdano anche a Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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