Debora Grossi torna in libreria con il suo nuovo romanzo, La stagione dei matrimoni, che verrà presentato oggi nel giardino di una biblioteca locale alle 17. L’autrice, originaria di Riccione, sta portando avanti la sua carriera letteraria con questa terza pubblicazione, che segna il suo ritorno nel mondo della narrativa. La presentazione si svolgerà nel rispetto delle consuete modalità di incontro pubblico.

Grande ritorno in libreria per Debora Grossi. L’autrice riccionese presenterà la sua terza opera La stagione dei matrimoni, oggi nel giardino della Biblioteca di Riccione (alle 17). Debora nasce come farmacista, ma poi la passione per le opere letterarie e la recitazione la porta a imboccare nuove strade: prima quella di presentatrice al parco Oltremare di Riccione, poi di giornalista per il Resto del Carlino, dove cura una rubrica letteraria, e infine quella di firma consolidata per Minerva Edizioni. "Il primo libro che ho scritto con Eleonora Calesini è stato Il Movimento dei sogni, la sua storia personale legata al terremoto de L’Aquila. Il mare non l’ha fatto lui è un romanzo storico ambientato durante gli anni del fascismo e della guerra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grossi fa sbocciare la stagione dei matrimoni

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