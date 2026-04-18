Grosseto riaccende gli autovelox | servono 4 milioni per il bilancio

A Grosseto gli autovelox saranno riattivati tra il 22 e il 23 aprile, con l’obiettivo di contribuire al bilancio comunale. La decisione prevede la riaccensione di dispositivi di controllo della velocità lungo alcune strade della città. Per questa operazione sono stati stanziati circa quattro milioni di euro, necessari a coprire i costi di gestione e manutenzione degli apparecchi. La riattivazione è stata comunicata dall’amministrazione locale.

L’amministrazione di Grosseto si prepara a riattivare i dispositivi per il controllo della velocità, con una ripresa dei servizi prevista tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile. La decisione segue un segnale positivo ricevuto dalla prefettura locale, che non ha espresso opposizioni alla comunicazione ufficiale del Comune riguardo la disponibilità degli impianti, rimasti inattivi per diversi mesi a causa delle complessità legate alle procedure di omologazione. Il ritorno operativo degli autovelox, che potrebbe interessare prioritariamente la zona di Rispescia oltre ad altri tratti stradali classificati come pericolosi, non è solo una questione di sicurezza stradale, ma tocca nervi scoperti della gestione amministrativa locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto riaccende gli autovelox: servono 4 milioni per il bilancio Notizie correlate Leggi anche: Gatti lascia la Juve? Al club servono 25 milioni per aggiustare il bilancio. Chi può essere sacrificato Leggi anche: Liverpool, bilancio in volo: nel 2025 superati gli 800 milioni di ricavi e utile vicino ai 10 milioni