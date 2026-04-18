Grande Migliore torna in vendita terzo tentativo dopo le due aste deserte del 2025

Il complesso immobiliare dell’ex Grande Migliore sarà nuovamente messo all’asta, dopo che i due tentativi precedenti nel 2025 sono stati annullati per mancanza di offerenti. Si tratta del terzo tentativo di vendita da parte delle autorità competenti, che hanno deciso di riproporre la procedura di aggiudicazione senza modifiche rispetto alle aste precedenti. La data e le modalità di svolgimento dell’asta saranno comunicate nelle prossime settimane.

Dopo i due tentativi andati a vuoto nel 2025, il complesso immobiliare dell’ex Grande Migliore torna all’asta. Stavolta il prezzo base è fissato a 17,9 milioni di euro, con un ribasso, come da prassi, del 15% rispetto al precedente. Ciò vuol dire che l’offerta minima da presentare per gli.🔗 Leggi su Palermotoday.it The $3.17 Habit That Made Warren Buffet the Richest Billionaire in the World Notizie correlate Aste deserte, Cuzzola: "Il Girasole e il Miramare, due casi identici ignorati"Per l'ex assessore comunale e docente universitario: "Continuare a riproporre aste deserte significa, in sostanza, rinviare il problema e lasciare... Leggi anche: Mercato, oggi si chiude: Carli ha in mano due acquisti, tentativo in extremis per il terzo Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Grande Fratello VIP: Il risultato per la performance migliore di questa puntata Video; Mattarella: Avremmo un mondo migliore se i potenti fossero anche autoironici; Benitez: L'Inter è la migliore, i 9 punti sul Napoli lo dimostrano. Ma Conte senza gli infortuni…; Eccellenze d’Italia: un viaggio tra cantine storiche, territori top, vini-icona e grandi annate. "La sventura è la nostra più grande maestra e la nostra migliore amica. È lei che c'insegna il senso della vita". Anatole France Scrittore francese, premio Nobel per la Letteratura 1921 16 Aprile 1844 - 12 Ottobre 1924 #NatiOggi x.com Parco del Brembiolo - Somaglia LO Il periodo migliore per osservare il grande osservato. #bassolodigiano #parcodelbrembiolo ph. Tino Bruschi - facebook.com facebook