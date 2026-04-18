Paola Caruso ha annunciato la possibilità di ritirarsi dalla Casa del Grande Fratello Vip, commentando con toni forti e parole dure nei confronti di un altro concorrente. La situazione all’interno della casa cambia rapidamente a causa di un televoto che può influenzare gli equilibri tra i partecipanti. La concorrente ha espresso il desiderio di abbandonare il reality, mentre le dinamiche tra i presenti continuano a evolversi.

Nella Casa del Grande Fratello Vip basta un televoto per cambiare completamente i già precari equilibri. E questa volta, la proclamazione di Antonella Elia come prima finalista ha acceso una vera e propria tempesta emotiva che ha visto protagonista Paola Caruso. Il pubblico ha scelto la Elia, premiandola con il 35% delle preferenze durante la puntata di venerdì 17 aprile. Una vittoria importante, che però non è stata accolta con entusiasmo da tutti. Anzi. A reagire nel modo più duro è stata l’ex Bonas di Avanti un altro, che non ha nascosto il proprio disappunto e si è lasciata andare a uno sfogo piuttosto duro. Nel cuore della notte, parlando in giardino con Francesca Manzini, Raul Dumitras e Renato Biancardi, l’influencer calabrese ha espresso tutta la sua rabbia contro la coinquilina.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, Paola Caruso pronta al ritiro: “È un animale, faccio una strage”

Notizie correlate

Grande Fratello Vip: Paola Caruso smentisce il ritiro per colpa di Antonella EliaNonostante le indiscrezioni su una lite con Antonella Elia, Paola Caruso conferma sui social il suo ingresso nella casa del GF Vip dopo aver...

Grande Fratello VIP, Paola Caruso rivela un retroscena su una concorrenteNel grande mosaico dei reality show, ci sono tessere che sembrano combaciare solo a distanza di tempo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Paola Caruso ad Antonella Elia: Provocazione che va avanti da tempo; Grande Fratello Vip, Paola Caruso contro tutti: Sono venuta per altro, non per farmi insultare; GF Vip, scontro acceso tra Paola Caruso e Antonella Elia: Non mi parlare più; Grande Fratello VIP: Lo sfogo di Paola con Francesca Video.

Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 22 aprile 2026 Adriana Volpe immune, Paola prossima candidata all'eliminazioneLa decima puntata del Grande Fratello Vip ha completamente ridisegnato gli equilibri della Casa, accendendo tensioni che covavano da giorni e portando a ... ilsipontino.net

Grande Fratello Vip, Paola Caruso, furia contro Antonella Elia: Psicopatica, animale!Scoppia il caos al GF Vip: Paola Caruso insulta Antonella Elia. Nella Casa del Grande Fratello Vip la tensione continua a salire e, dopo l’ultima puntata, si è acceso un nuovo durissimo scontro. comingsoon.it

Ilary Blasi nella decima puntata del Grande Fratello Vip ha scelto un look minimal molto pulito, senza rinunciare ai tacchi vertiginosi: https://fanpa.ge/32ljl facebook

Dall’elezione della prima finalista all’abbandono di Nicolò: rivivi tutte le emozioni della decima puntata di #GFVIP su Mediaset Infinity! x.com