Nella decima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 22 aprile 2026, sono stati svelati i risultati dei sondaggi e le nuove dinamiche tra i concorrenti. Adriana Volpe è stata dichiarata immune, mentre Paola si trova in bilico e potrebbe essere la prossima eliminata. La puntata ha suscitato reazioni tra i fan, con alcuni cambiamenti nelle preferenze e nuove discussioni tra i partecipanti.

La decima puntata del Grande Fratello Vip ha completamente ridisegnato gli equilibri della Casa, accendendo tensioni che covavano da giorni e portando a un televoto che sta già facendo discutere il pubblico. La proclamazione di Antonella Elia come prima finalista ha dato il via a una catena di reazioni che hanno infiammato la serata, soprattutto quando la concorrente ha potuto aprire la famigerata “busta nera”, un privilegio che le permetteva di mandare qualcuno direttamente al televoto. La scelta è stata immediata e senza esitazioni: Paola Caruso. Una decisione che ha riacceso vecchi rancori e ha spinto il pubblico a interrogarsi sulle dinamiche interne.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 22 aprile 2026: Adriana Volpe immune, Paola prossima candidata all’eliminazione

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