Grande Fratello Vip 2026 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 17 aprile decima puntata

Ieri sera è andata in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Durante la puntata sono stati annunciati i nominati e sono stati eliminati alcuni concorrenti. La puntata ha visto anche altri momenti di tensione tra i partecipanti, con alcune discussioni accese. La trasmissione è stata trasmessa in prima serata, come di consueto, e ha suscitato molte reazioni sui social network.

E’ da poco terminata la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 17 aprile 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 10a puntata di venerdì 17 aprile. La decima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 17 aprile 2026 è iniziata con una raggiante Ilary Blasi che ha salutato il pubblico. Poi la conduttrice si è collegata con la casa invitando le quattro nominate Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia a recarsi della stanza della nuvola.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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