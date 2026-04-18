Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 17 aprile | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 si sono svolte le nomination di ieri sera, 17 aprile. Dopo la scissione e l’eliminazione dei due club, economy e gold, i partecipanti sono stati chiamati a indicare chi potrebbero voler eliminare. La dinamica ha portato a un confronto diretto tra i concorrenti, che ora si trovano in una situazione di maggiore competizione e tensione. La puntata ha suscitato reazioni tra gli spettatori e i fan del reality.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è il momento delle nomination. Dopo la scissione e l’eliminazione dei club economy e club gold, i concorrenti sono tutti contro tutti. Nomination Grande Fratello Vip 2026 del 17 aprile 10a puntata. E’ il momento delle nomination nella casa del GF VIP 2026. Questa sera cambia ancora una volta tutto. Tutti i concorrenti rimasti nella casa sono chiamati a fare delle nomination palesi. Ecco le nomination: Antonella Elia vota Raul: “ sono stufa di vederlo andare indietro alle persone che nella casa lo proteggono. E’ un moscione “;. Lucia nomina Adriana Volpe: “ non ho capito se le sto antipatica o simpatica dopo un mese e mezzo “;.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande fratello vip 2026 | rissa sfiorata durante le nomination | Antonella Elia vs Paola Caruso

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