Gli uffici comunali di Mirandola iniziano il rientro nel Municipio storico
Gli uffici comunali di Mirandola cominceranno a trasferirsi nel Municipio storico a partire dalla prossima settimana. Si tratta della prima fase di un processo che vedrà spostare vari servizi amministrativi in questa sede. La decisione riguarda il trasferimento di alcune funzioni e uffici, con l’obiettivo di completare l’operazione nel corso dei prossimi mesi. Il trasferimento è stato comunicato ufficialmente dall’amministrazione comunale.
A partire dalla prossima settimana prenderà avvio la prima fase del trasferimento di servizi comunali presso il Municipio storico.Da Mercoledì 22 Aprile saranno operativi in Piazza Costituente l’Ufficio Stato Civile, Polizia Mortuaria, Elettorale e Cimiteriale, con orario di apertura nelle.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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