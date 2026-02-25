Riforma della giustizia Schlein a Latina | Serve ad assoggettare i magistrati al controllo del Governo

La segreteria del Pd in un teatro Moderno gremito insieme a Gianrico Carofiglio per sostenere le ragioni del “no” in vista del voto al referendum del 22 e 23 marzo “Questa riforma serve ad assoggettare i magistrati al controllo del Governo”: lo dice dritto, senza troppi giri di parole la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, arrivata a Latina ieri per difende le ragioni del “no” al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. L’evento si è tenuto in un gremito teatro Moderno che insieme a Schlein ha accolto anche Gianrico Carofiglio, scrittore di fama internazionale, già magistrato e senatore del Partito Democratico, voce autorevole nel dibattito pubblico sui temi della giustizia e dei diritti. Nel capoluogo la segretaria dem è arrivata con quasi due ore di ritardo. Scusandosi ha spiegato alla platea le ragioni della lunga attesa. “Non è mia abitudine - dice -. Sono arrivata in ritardo perché alla Camera è successo qualcosa di clamoroso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

