Giunte in piazza | tanti spunti dell' incontro di oggi in piazza Mazzini

Si è svolto oggi, sabato 18 aprile, in Piazza Mazzini il primo appuntamento di 'Giunte in piazza', l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per favorire l’incontro diretto con i cittadini e raccogliere istanze, proposte e segnalazioni sui temi più rilevanti per la vita dei quartieri.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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