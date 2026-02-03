Runjaic sorride soddisfatto dopo la vittoria contro la Roma. L’allenatore dell’Udinese ha spiegato cosa lo rende più orgoglioso, tra l’ottimo rendimento di Ekkelenkamp e il sogno di qualificarsi in Europa. La squadra friulana ha conquistato tre punti importanti nella 23ª giornata di Serie A e il tecnico ha parlato con entusiasmo del percorso intrapreso.

Calciomercato, Kanté-En Nesyri e quell’intreccio in Arabia! Cosa sta succedendo in queste ore Premier League, chiusura di calciomercato col botto! Strand Larsen al Crystal Palace (e Mateta.), doppio annuncio di Chelsea e Forest Benzema Al-Hilal, terremoto in Saudi Pro League! Il francese ‘tradisce’ l’Al-Ittihad e va da Inzaghi. È fatta, ecco i dettagli Calciomercato Serie B: tutte le ufficialità di oggi! Gli acquisti e le cessioni dei club nell’ultimo giorno di trattative Udinese, Runjaic dopo il successo contro la Roma: «Ecco cosa mi rende più orgoglioso. Su Ekkelenkamp e arrivare in Europa.» Roma, Gasperini a sorpresa: «Non pensavo si incontrassero tutte queste difficoltà sul mercato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Udinese, Runjaic dopo il successo contro la Roma: «Ecco cosa mi rende più orgoglioso. Su Ekkelenkamp e arrivare in Europa…»

Approfondimenti su Udinese Roma

Dopo il suo primo gol con l’Udinese, Ekkelenkamp si lascia andare a qualche parola davanti alle telecamere di DAZN.

Dopo la partita di Serie A tra Roma e Como, Cesc Fabregas ha commentato l'incontro e le questioni di mercato, esprimendo soddisfazione per il focus sulla squadra e sull’obiettivo europeo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Udinese Roma

Argomenti discussi: Verona-Udinese | Solet e Runjaic in conferenza stampa; Udinese, al Bentegodi la prova del nove: Runjaic cambia assetto per sfatare il tabù Verona; Udinese: Runjaic, con la Roma saranno decisivi duelli e intensità; Udinese, pochi dubbi per Runjaic. Atta, Kamara, Davis: la probabile formazione.

Udinese-Roma, Zanetti, Coppa Italia e Olimpiadi: le ultimissimeI giallorossi perdono in trasferta. Il Verona esonera l'allenatore italiano. Designati gli arbitri dei quarti di questa settimana. Rebecca Passler squalificata ... corrieredellosport.it

Udinese, Runjaic: Europa? Bello pensarci, ma restiamo con i piedi per terraLa Roma cede 1-0 al Bluenergy Stadium contro un'Udinese cinica e determinata. La rete di Ekkelenkamp a inizio ripresa, nata da una punizione deviata. tuttomercatoweb.com

#Udinese, #Runjaic: « #Roma robusta, ma sono ottimista». #Zaniolo ci prova L’ex giallorosso punta a essere tra i convocati. #Buksa, #Kamara e #Modesto out @lorenzo_lat87 #ASRoma #UdineseRoma x.com

Udinese, parla Runjaic Le dichiarazioni - facebook.com facebook