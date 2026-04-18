Giravano per Monza con l’autocarro pieno di rifiuti senza autorizzazione 2 indagati

Il 17 aprile, durante un controllo della polizia locale a Monza, due uomini sono stati trovati a circolare con un autocarro carico di rifiuti senza averne l’autorizzazione. Uno dei due ha 41 anni e risiede a Milano, mentre l’altro ha 30 anni e vive fuori regione. I veicoli sono stati sottoposti a verifica e sono emerse le irregolarità relative alla mancanza di autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti.

Giravano per Monza con un autocarro pieno oltre modo di rifiuti ma non avevano autorizzazione. È quello che è emerso ieri, 17 aprile, durante un controllo fatto dagli agenti della polizia locale e che ha visto come protagonisti un 41enne milanese e un 30enne residente fuori regione.Il.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate In giro per Monza con l'autocarro zeppo di rifiuti senza formulario: denunciato e mezzo sequestratoHanno visto un autocarro nella zona di piazzale Virgilio a Monza con un carico che ad occhio sembrava eccessivo. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Giravano per Monza con l’autocarro pieno di rifiuti senza autorizzazione, 2 indagati; Si spacciavano per dipendenti della piattaforma ecologica e rubavano elettrodomestici e cavi in rame.