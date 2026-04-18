Giornata del Turismo Fluviale | tutte le esperienze da vivere nel Veronese il 18 e 19 aprile

Il fine settimana del 18 e 19 aprile 2026, la provincia di Verona si unisce alla Giornata Regionale del Turismo Fluviale, offrendo diverse attività lungo il fiume Adige. Questo corso d’acqua, tra i più importanti del Nord Italia, rappresenta un elemento centrale del paesaggio e della storia locale. Durante i due giorni, sono previste escursioni, visite guidate e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio fluviale della zona.

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 la provincia di Verona partecipa alla Giornata Regionale del Turismo Fluviale con numerose esperienze lungo il fiume Adige, uno dei principali corsi d’acqua del Nord Italia, protagonista del paesaggio e della storia del territorio.Un weekend tra sport, natura e.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Giornata del Turismo Fluviale: tutte le esperienze da vivere nel VeroneseSabato 18 e domenica 19 aprile 2026 la provincia di Verona partecipa alla Giornata Regionale del Turismo Fluviale con numerose esperienze lungo il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fiumi in festa: in Veneto si celebra la Giornata del Turismo Fluviale; Alla scoperta di fiumi e canali, sabato 18 e domenica 19 aprile torna la Giornata Regionale del Turismo Fluviale; Giornata Regionale del Turismo Fluviale; Torna nel fine settimana la Giornata regionale del Turismo Fluviale. Belluno, due giorni dedicati al turismo fluviale per rilanciare il territorio. Protagonista il Piave, tra rafting ed escursioniBORGO VALBELLUNA. La giornata regionale del turismo fluviale arriva anche in Valbelluna: due giorni dedicati ad attività slow e sostenibili per valorizzare il territorio e un turismo diverso ai pied ... ildolomiti.it Escursioni, acquafitness, acqueforti e turismo fluviale: ecco gli eventi del weekendNel fine settimana compreso tra oggi, venerdì 17, e domenica 19 aprile, il territorio vicentino sarà animato da esperienze adatte a soddisfare tutti i ... ecovicentino.it Torna nel fine settimana la "Giornata regionale del Turismo Fluviale". L’iniziativa promossa dalla Regione del Veneto per valorizzare i fiumi come luoghi di scoperta, esperienza e relazione con il territorio. x.com Il 18 e 19 aprile c’è un modo diverso di vivere il Veneto: seguire l’acqua Torna la Giornata del Turismo Fluviale con 78 iniziative in tutte le province: escursioni, gite in barca, passeggiate sugli argini, attività sportive e proposte per famiglie. Un’occasione unic - facebook.com facebook